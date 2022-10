Vragen SP: wat doet Defensie aan geluidsoverlast F-35?

De SP-fractie in de gemeenteraad van Maashorst heeft van diverse kanten klachten ontvangen over de nieuwe F-35 die sinds 30 juni vanaf Volkel vliegt. In totaal staan er nu zeven toestellen waarvan er overigens een aantal noodgedwongen aan de grond staan door technische malheur en personeelsgebrek.

De SP wil van burgemeester en wethouders weten of er voldoende is geanticipeerd op de komst van de nieuwe straaljager, met name omdat vooraf bekend was dat het toestel meer herrie maakt. De partij vraagt zich verder af of de overlast binnen de grenzen valt van de omgevingswet en wat er met de klachten wordt gedaan.