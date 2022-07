Vragenvuur voor wethouder om plannen Heeswijkse kerk: vol appartementen, zónder Willibrordcentrum

Daar wisten de centrumbezoekers, totdat ze vanochtend de krant opensloegen, nog niks van af. Het nieuws dat Groupcare uit Vught 41 appartementen wil bouwen op het kerkterrein, óók in hun ontmoetingscentrum, valt dan ook rauw op het dak. ,,Weet u niet, dat er hier per week zo’n tweehonderd mensen komen, wethouder, om te kaarten, elkaar te ontmoeten, voor van alles!” ,,Kunnen we het misschien zelf kopen?” ,,We hebben een paar jaar geleden nog flink geïnvesteerd en alles met alleen maar vrijwilligers eigenhandig verbouwd, krijgen we dat geld terug?” En: ,,Waar moeten we nu heen, er is nergens ruimte voor ons.” De wethouder kreeg amper kans om antwoord te geven, of de volgende vraag werd alweer op hem afgevuurd.