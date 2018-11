Vrienden geschokt na dood Sona in Veghel: ‘Hij was altijd positief. Ook als het even tegen zat’

Nee, hij wil liever niet met zijn voornaam in de krant. ,,Anders gaat iedereen meteen bellen. Doe maar alleen Arslan, mijn achternaam. Daar zijn er best veel van in Veghel.” Ja, hij wil wél meer vertellen over zijn vriend Sona Manpasi die dinsdagmiddag overleed bij een steekpartij. Zijn vriend, die hij vreselijk zal gaan missen. ,,Sona werkte een aantal jaar geleden kort bij het schoonmaakbedrijf dat ik toen had. Daarna is het contact gebleven. Hij kwam hier twee, drie keer per week koffie drinken. Hij was hier vorige week nog. Dan hadden we het gewoon gezellig. Hij ging al richting de zestig, ik ben zesendertig. Maar dat leeftijdsverschil maakte niet uit.”