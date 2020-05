‘Vrienden uit Didam zijn die man uit Erp dankbaar’

Maik Winkelhorst (36) werd geboren in Didam en streek, samen met de van oorsprong Keldonkse Jolanda - die hij op een feestje in Soest ontmoette - in 2012 als huisarts neer in Erp. Daar ging de geneeskundestudie in Nijmegen en werkervaringstrajecten in Zutphen, Helmond en Sint-Oedenrode aan vooraf.

Inmiddels woont het gezin, er kwamen twee zonen en een dochter, met veel plezier in Brabant. Winkelhorst onderneemt graag leuke dingen met zijn kinderen, maar vergeet ook zijn Didamse familieleden en vrienden niet regelmatig te bezoeken.

Typisch Erp ,,Dat is zeker ook pastoor Rombauts. Je ziet hem vaak wandelend of fietsend door het dorp. Tevens laat hij zich bij allerlei festiviteiten zien en dat al ruim veertig jaar. In welk dorp zie je dat zoiets nu nog?"

Mooiste plekje

,,Dat is de route naar mijn schoonvader in Keldonk, via de Keldonkse berg. Je kunt er heerlijk wandelen en fietsen met de kinderen. En er is ook nog een van alles te beleven: het evenemententerrein en sinds kort het kabouterbos, het bruggetje over de Aa, de schaapjes in de wei, de mooie omgeving met wilgen, de rust en jaarlijks de geweldige muziekevenementen 7th Sunday/HOH festival.”

Erp in deze crisis

,,Erp is een zeer hechte gemeenschap. Als je ziet wat er allemaal gebeurt rondom de getroffenen, dat is heel mooi. Maar ook de middenstand die op een andere manier ook getroffen wordt, komt met ludieke acties en evenementen om de inwoners te kunnen blijven bedienen.”

Compliment

,,Aan de hele, zo saamhorige en creatieve gemeenschap, van jong tot oud. Zij weet van elke gelegenheid - soms zonder aanleiding - een leuk evenement te maken waar iedereen bij betrokken wordt. Ook een compliment aan alle vrijwilligers.”

Ik hoop dat

,,We de onmacht van de afgelopen tijd nooit meer meemaken. Ons dorp werd hard geraakt door het coronavirus. Het overviel iedereen, met veel verdriet tot gevolg.”

Als ik de baas was

,,Dan zou ik iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid laten nemen om zijn eigen kwaliteiten en creativiteit te benutten. Je ziet waar dat toe kan leiden in zo'n klein dorp als Erp. En ondanks dat Erp onderdeel werd van Meierijstad, behoudt het daarnaast ook zijn eigen identiteit.”

Mooiste club