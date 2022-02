Vrienden van Markant ontvangt 4.000 euro van Rotaryclub Uden

Vrienden van Markant heeft als doelstelling om deelname en beleving van cultuur beschikbaar te maken voor de hele bevolking van Uden en omgeving. Met extra aandacht voor de ouderen want die zijn vaak fysiek niet meer in staat om een avondje naar het theater te gaan. Door voorstellingen online aan te bieden aan bijvoorbeeld verzorgingshuizen en -instellingen kan dat probleem worden opgelost.

Avondje bioscoop

Dave Lusthof, voorzitter van Rotary Uden: ,,In de afgelopen maanden hebben we allemaal regelmatig binnen gezeten en ons gerealiseerd dat dit niet altijd meevalt. Het gemis van een avondje bioscoop of theater was er zeker. Maar nu we dit weer wel kunnen, dienen we ons ook te realiseren dat er vele ouderen zijn, voor wie een avondje uit helemaal geen optie meer is.”