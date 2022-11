Vriendin bedreiger en brandstichter Mason M. krijgt celstraf van vier maanden voor verboden wapenbezit

DEN BOSCH/VEGHEL - De 27-jarige vriendin van brandstichter en bedreiger in Veghel Mason M. (21), wist van het omgebouwde gaspistool dat haar vriend in december 2021 bewaarde in haar toenmalige woning in Cuijk.

De rechtbank legde de vrouw uit Posterholt voor het overtreden van de wapenwet een celstraf op van vier maanden. In haar telefoon trof de politie berichten aan die sterk duidden op handel in vuurwapens. Dat werkte volgens de rechtbank strafverzwarend. De vrouw nam bovendien geen enkele verantwoordelijkheid.

Haar vriend M. zit op dit moment in de gevangenis, omdat hij een Veghelse en haar ouders zwaar onder druk zette om hem 25.000 euro te betalen. De man was boos omdat dit slachtoffer het contact met hem verbrak, nadat ze hem hulp beloofde bij het opzetten van een webshop, waarmee zijn criminele contacten fraude wilden plegen. Hij verzond een kogelbrief, bedreigde haar vader op straat en stak diens bedrijfsbus in brand.

Colaflesje met brandstof

Zijn vriendin was in eerste instantie aangeklaagd voor hulp bij dit soort feiten. Zij bestuurde een aantal keer de auto waarmee de verdachte naar Veghel reed. Na de brandstichting vonden agenten een colaflesje waar brandstof in had gezeten. Hierop zat ook haar dna-materiaal.

Het Openbaar Ministerie concludeerde tijdens de rechtszaak al dat het bewijs ontoereikend was voor een veroordeling.

M. vertelde als getuige dat hij alleen had gehandeld. Zij gaf aan dat het colaflesje al in haar auto lag, sinds een mislukte poging om hem voor statiegeld in te leveren. De rechtbank vond haar verklaring opmerkelijk, maar sprak de vrouw vrij omdat het bewijs haar ‘alternatieve scenario’ niet tegensprak.