‘Vrij baan voor levende grasmaaiers in de Maashorst’

Mijn ouders wisten nog dat Belgische vluchtelingen een wielrenbaan aanlegden in wat nu Maashorst heet. Prima. Het was toch waardeloze grond. Mijn oom plantte in de crisisjaren van de vorige eeuw daar in de werkverschaffing dennenhout als stuthout voor de kolenmijnen.



Toen werd ook het slingerpad aangelegd, en gaandeweg zochten tienduizenden mensen vertier in wat een mooi natuurgebied is geworden. Op zondag met je ouders naar 'de bergen' en met wat geluk een ijsje van een dubbeltje bij de blokhut. En later met je eigen kinderen en kleinkinderen fietsen en struinen.



Maar, na zo'n 90 jaar misbruik door mensen vind ik, samen met de leiding van de Maashorst, dat dit gebied aan andere zoogdieren moet worden gegund. Niet dat wisenten of taurossen ook maar enige interesse hebben in wat de regionale bevolking ervan vindt: de Maashorst behoort hun! Het zou kunnen dat de leiding van de Maashorst er moeite mee heeft om toe te geven dat hun mooie plan is mislukt, een heel menselijk trekje. Maar beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.



Frans Jaegers

Boekel