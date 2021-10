Vrije Markt Volkel sluit voorgoed en wordt woonplek voor starters

,,Ik zoek nog wat spullen uit voor de jaarlijkse garageverkoop en de rest gaat naar Stichting Afrika”, vertelt standhouder Zus Smits. ,,Ik stond er 25 jaar. Je hoefde hier niks op te ruimen, je kon alles zo laten staan. Ik had één hobby en dat is de markt.”

Voor haar stopt een tijdperk dat in de jaren tachtig van de vorige eeuw begon aan de Nieuwe Udenseweg. Vanaf 2009 zaten ze in de loods, die eerder diende als noodkerk en in 1938 werkplaats werd van Bouwbedrijf Versteegde. Het gebouw is eigendom van aannemers Theo van den Elzen en Willy de Groot.

Handel in groot en kleur spul

,,Vierentwintig jaar regelde het echtpaar Emons alles voor ons”, vertelt Van den Elzen. ,,Mien, zij helaas is in mei overleden, stond in de cafetaria en haar man Theo regelde het kraamgeld en de entree. Er was hier altijd handel in groot en klein spul.” Franko van Lankvelt beseft dat het voor velen een dubbel gevoel geeft. ,,Maar mooi dat deze historische plek in Volkel woonplek wordt voor jongeren. Dat de typische muren van de loods blijven bestaan.” Met die woorden schuift hij samen met Theo Emons de deuren voorgoed dicht.