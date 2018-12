Vrijspraak voor Volkelse verdachte ongeval Rembrandtlaan Veghel

Het Openbaar Ministerie was ervan overtuigd dat de botsing op de kruising van de Rembrandtlaan en de Dr. Schaepmanlaan plaatsvond omdat de verdachte op de Rembrandtlaan rechtdoor ging, terwijl hij de voorsorteerstrook voor linksaf op was gereden.

Bocht

De rechtbank was van oordeel dat de Volkelaar hooguit kon worden verweten dat hij de bocht verkeerd had ingeschat en te laat linksaf was gedraaid. In de aanklacht stond alleen vermeld dat de man schuldig was aan het ‘rechtdoor’ rijden op de kruising, terwijl het verkeerslicht rood was. De man kon ook niet voor een lichter verkeersfeit, het veroorzaken van gevaar op de weg, worden veroordeeld.