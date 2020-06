Vrijwilligers bezorgen 300 boxen bij zwaargetroffenen in coronatijd

Tandarts Zeeland schrijft kinderboek over Liepie

12:12 UDEN/ZEELAND - Ze is tandarts maar nu ook een beetje schrijfster, al is Joanne Jerbic over die rol zeer bescheiden. ‘Liepie in Niemandsland’ is vooral een eerbetoon aan de rijke fantasie van haar vader die het avontuurlijke jongetje verzon.