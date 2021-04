Vrijwilligers coachen inwoners Meierijstad naar een duurzamer huis

Brabantse ’Meisjes met de Parel’ zijn nu te zien in Schijndel

12 april SCHIJNDEL - Maar liefst 28 versies van ‘Meisje met de Parel’. Wie door de Kloosterstraat in Schijndel loopt, kan er vanaf dinsdag 13 april niet aan ontsnappen. Maandag waren de initiatiefnemers Phoenix Cultuur en VOLOP Meierijstad bezig met de opbouw in het leegstaande pand Kloosterstraat 4, waar tot voor kort DeMooiSchijndelKrant gevestigd was.