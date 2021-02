Vrijwilligers hospice De Goudsbloem samen benoemd tot ‘Verdienstelijk Veghelaar’

Met de huldiging van de Verdienstelijk Veghelaar zet c.v. de Kuussegatters jaarlijks iemand in het zonnetje die zich op wat voor manier dan ook inzet voor de Veghelse gemeenschap. Andere jaren wordt de Verdienstelijk Veghelaar altijd bekendgemaakt tijdens de Hofzitting in november, maar die ging afgelopen jaar vanwege corona niet door.

In het hospice, gevestigd in De Watersteeg, wordt zorg verleend aan ongeneeslijke zieke mensen in hun laatste levensfase. De groep vrijwilligers ondersteunt het team van professionele zorgmedewerkers bij het zo draaglijk en prettig mogelijk maken van het verblijf van de gasten. Dankzij hen is De Goudsbloem een huis waar men zich thuis voelt en in alle waardigheid afscheid kan nemen van het leven. Ook in de soms zware en moeizame coronatijd staan de vrijwilligers klaar.