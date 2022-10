Vrijwilligers kunnen het verschil maken bij levenseinde; ‘je kent ze niet, maar het heeft ons zo goed gedaan’

Bedrijf woedend na negatieve recensie, vriendin van eigenaar plaatst klant op site voor pedojagers

DEN BOSCH/UDEN - Een 27-jarige Amsterdamse was woedend over de negatieve recensies van een ontevreden klant over het Udense bedrijf van haar vriend. Ze plaatste daarom zijn naam, adres en telefoonnummer op een webpagina voor pedojagers en beweerde dat de man een meisje van 13 lastig viel. ,,Ik wist niet hoe ik hem anders moest pakken”, vertelde ze woensdag tegen politierechter C. Zandbergen in Den Bosch.

