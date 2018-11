Vrijwilligerspenning Uden voor René van der Locht

Zingen tot Sinter­klaas aanmeert in Veghel

13:44 VEGHEL - Dikke rijen met kinderen en volwassenen zondag vroeg in de middag in Veghel aan de kade waar Sinterklaas uiteindelijk aan zal meren met zijn boot De Spanje. Ouders stonden er al vroeg, om er zeker van te zijn een goed plekje te kunnen bemachtigen. De helpers van Sint werkten hard om de wachttijd zo leuk mogelijk te maken. Zo hing presentatrice Eileen Goes samen met kinderen vlaggetjes op bij de hekken aan het water. Had ze gesprekjes met kinderen en liet ze de jeugd zingen en schreeuwen.