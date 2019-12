Vroege geboorte en jonge vader in Venhorst

Onrust door geur brengt bewoners en brandweer op de been in Bloemen­wijk Veghel

29 december VEGHEL - Er hing zondag vroeg in de avond een onbekende geur door de Bloemenwijk in Veghel. Het was geen gaslek, al kwam Enexis wel in actie. Achteraf lijkt het te gaan om een kleine dumping van terpentine.