Vroege oogst levert Heise kweker aspergetrofee op

Onder het toeziend oog van de onberispelijke geklede heren van het Asperge Genootschap ging De Laat aan de slag. Om de asperge met de juiste lengte uit de grond te halen bleek echter nog niet zo eenvoudig. Na zo’n zes stengels gestoken te hebben hield ze het voor gezien. De asperge heeft, volgens De Laat, haar hart gestolen. ,,Ik vind het een heerlijk product. Wat ik vooral mooi vind is dat de natuur zich niets aantrekt wat er zich in de wereld aan ellende afspeelt. En dat is maar goed ook. Fantastisch dat deze groente hier zo kan groeien.”

Niet louter toeval

Dat de asperges zich in Vorstenbosch, tegen de rand van Bedaf, al zo vroeg boven de grond laten zien is volgens Marc de Wit niet louter toeval. ,,Dit ras is vroeg wakker en de grond is goed. Bovendien ligt het veld redelijk beschut.” Allemaal elementen die, naast een goede verzorging, bijdragen aan de groei. Of deze opsteker een voorbode is voor een goed seizoen kan De Wit niet zeggen. ,,Het weer speelt een grote factor, maar dit is in ieder geval een mooi stukje promotie”, lacht hij.