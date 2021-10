Vroeger einde FestyLand drukt feestvreugde niet: ‘We gaan afteren’

Vroege start voor zonnig Festyland Volkel

8 oktober VOLKEL - Vroeger op stap omdat alles ook vroeger sluit. In de horeca is het al heel gewoon en ook de bezoekers van Festyland in Volkel vinden het geen probleem. Op een zonovergoten festivalterrein was het vrijdagmiddag al lekker druk, onder meer vanwege de grote ‘vrijmibo-borrel’ die vooraf aan het festival was geplakt.