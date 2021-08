Vrolijke huldigingsavond voor Sanne van Dijke: ‘Ik vind het geweldig’

Kleurrijk uitgedost betreden Erik en Annet van Haperen samen met Jan Leenders en Karin Arts uitgelaten het theater in de bossen. De rit naar Heeswijk-Dinther vanuit Beek en Donk en Veldhoven hebben ze er graag voor over. ,,Dat stelt niks voor als je weet welke reis Sanne letterlijk en figuurlijk heeft moeten maken”, relativeert Erik van Haperen. Er wordt een selfie gemaakt voor één van de grote foto’s met daarop de judoka, die her en der tegen de bomen hangen. Trots zijn ze op hun familielid. ,,We hebben alles gevolgd. Zaten we daar midden in de nacht met de telefoon op schoot rechtop in bed”, vertelt Annet van Haperen. ,,Het was emotioneel en spannend.”