Vrouw (32) onder invloed rijdt met auto Poolse winkel binnen in Veghel

Zelfs na 45 jaar zijn er veel momenten op 'n dag dat juf Bernadet hartstikke geniet van haar leerlingen

ZEELAND - Bernadet van der Linden is precies 45 jaar leerkracht op basisschool Vlasgaard in Zeeland. Woensdag werd ze door collega’s ’s morgens thuis in Langenboom opgehaald om het dagelijkse , maar nu allerlaatse fietstochtje naar school te maken.

20 juli