Vrouw gebruikt babbeltruc en dringt twee keer woning binnen in Uden

serie 25 in Bernheze ‘Op termijn willen we weer terug naar Hees­wijk-Din­ther’

11:04 BERNHEZE - Bernheze bestaat 25 jaar. In deze serie komen 25-jarigen aan het woord. Wat vinden zij van hun dorp en hebben zij eigenlijk een Bernheze-gevoel? Vandaag Kaylee Rijkers: opgegroeid in Loosbroek, gewoond in Vorstenbosch en Heeswijk-Dinther. Kaylee Rijkers is net zo oud als de gemeente Bernheze die ze binnenkort gaat verlaten.