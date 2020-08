Vrouw gewond door ongeluk in Veghel met twee auto's en een bestelbus

Mathijs Vissers regi­streert in zijn schilderij­en de menselijke behoefte om te vereren

22 augustus UDEN - Hoe heeft de samenleving invloed op ons gedrag? Kunstenaar Mathijs Vissers (31) wil dat met verhalende series schilderijen laten zien, zonder er een oordeel over te vellen. Ideeën heeft hij genoeg. Het thema overprikkeling werkte hij al uit. Twintig werken over de verering van popidolen en YouTube-sterren zijn vanaf zondag 23 augustus te zien in Museum Krona in zijn woonplaats.