Vrouw met onbekend letsel naar ziekenhuis na aanrijding scooter in Boekel

Moddergooi­en over huisves­ting 32 arbeidsmi­gran­ten in buurtschap ‘t Oventje

8 oktober OVENTJE/DEN BOSCH - Buurtschap ‘t Oventje wil er geen 32 arbeidsmigranten bij. De hoofdrol in die splijtende dorpskwestie is voor de al jaren ruziemakende buren Cor Schel en Jolanda Nooijen. Ooit beklaagde Nooijen zich over de seizoensarbeiders in het huis van haar buurman, nu wil ze die zelf onderdak bieden en is Schel degene die bezwaar maakt.