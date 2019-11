Vrouw op scooter gaat onderuit in Odiliapeel

NL-Alert voor grote brand in caravan­stal­ling Oeffelt, brandlucht tot in Nijmegen te ruiken

11:30 OEFFELT - Aan de Dorpsstraat in Oeffelt is vrijdagochtend brand uitgebroken in Caravanstalling Oeffelt, waarschijnlijk de grootste stalling in de wijde regio met 1000 plekken. Naast caravans stonden er ook campers en oldtimers in de loods. In totaal zou het gaan om 750 objecten in twee loodsen. een van die loodsen is gespaard gebleven.