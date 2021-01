Vrouw overleden nadat auto in water belandde in kanaal bij Keldonk

Miljoenen­truck Postcodelo­te­rij geen voorbode voor straat­prijs in Oss of Veghel

31 december OSS/VEGHEL - Menig hart in Oss en Veghel gaat sneller kloppen nu de bekende rode oplegger van de Postcodeloterij die plaatsen doorkruist. Waar stopt-ie? Rijdt-ie richting mijn buurt? De Ossenaren en Veghelaren kunnen stoppen met vroegtijdig juichen. De kans dat zij de straatprijs winnen is even groot als in elke andere Nederlandse plaats.