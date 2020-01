Vrouw steekt man neer bij uit de hand gelopen ruzie in Veghel

Ossenaar en getuige op de vuist na diefstal bootje in Boekel

9 januari DEN BOSCH/BOEKEL - Een 40-jarige Ossenaar stal op 14 september 2019 een op afstand bestuurbare boot uit de voortent van een caravan in Boekel. De verslaafde man raakte vervolgens in gevecht met de man die hem betrapte. Politierechter J. Vos legde de man in Den Bosch een voorwaardelijke celstraf van 2 maanden en een kort verplicht verblijf in een afkickkliniek op.