Vrouw tijdens wandeling met hond mishandeld door hardloper in Uden

UdenEner­giek wil ook zonnedaken in Volkel en Odiliapeel

8 juni UDEN - Na Uden zouden er ook in Volkel en Odiliapeel grote zonnedaken moeten komen waar inwoners gezamenlijk van kunnen profiteren. Dat is de insteek van de club UdenEnergiek die in Uden al een eind gevorderd is met een project van 700 zonnepanelen op het dak van varkensboer John Wijdeven.