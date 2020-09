Vrouw treft insluiper aan in haar schuur in Zijtaart

Leerlingen Udens College even niet meer welkom in winkelcen­trum Drossaard

11:42 UDEN - Leerlingen van het Udens College zijn even niet meer welkom in het naburige winkelcentrum Drossaard. Traditiegetrouw trekken de havo- en vwo-scholieren in de pauze en masse naar het winkelcentrum voor een broodje of snack maar dat mag vanwege corona nu niet meer. Roland de Laak, eigenaar van het winkelcentrum en de Jumbo-supermarkt, heeft dat met de school en de gemeente afgesproken.