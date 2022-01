Vrouwen lastig vallen met gemanipuleerde filmpjes en voicemails met akelig gelach: voorwaardelijke celstraf

Zijtaart wil met bierdoppen rijgen in Guiness Book of Records

ZIJTAART - Met bierdoppen een wereldrecord vestigen. Dat is wat de organisatie van ‘De 24-uur van Zijtaart’ dit weekend had willen doen. De afgelasting door de lockdown was onvermijdelijk maar biedt kansen. ,,Door het te verzetten naar zaterdag 2 en zondag 3 juli krijgen we meer tijd om bierdoppen in te zamelen.”

14 januari