Vuilnisbelt Uden wordt mogelijk zonnepark

Bernheze krijgt er drie VVV-informatie­pun­ten bij

10:30 HEESCH - Drie VVV-informatiepunten krijgt Bernheze er bij deze maand. Ze komen in de Alpacafarm Vorstenbosch, cultureel centrum Servaes in Heeswijk-Dinther en De Eijnderic in Heesch. Vanaf 9 mei kunnen bezoekers hier fiets- en wandelkaarten en andere toeristische info vinden.