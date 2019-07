Vuurwapen uit het water gevist in Veghel, vermoedelijk gebruikt bij overval Kruidvat: ‘We hebben beet’

,,We hebben beet", zeiden de agenten nadat het wapen uit het water werd gehaald. De duikers vonden het wapen na anderhalf uur nadat zij om 17.00 uur arriveerden. Voor die tijd was de omgeving al door de politie en forensische opsporing afgezet. Ook werden er schoenen gevonden in het water.



Het wapen is in een kist meegenomen door de recherche voor onderzoek. De politie wilde niet bevestigen dat het wapen een vuurwapen was en of het ook gebruikt is bij de overval, dit in het belang van het onderzoek.