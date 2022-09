VV Boekel Sport gaat vanaf nu de eigen broek ophouden

Dorp van ‘Vanuit Uden zijn ze een beetje jaloers op de korte lijntjes die we in Volkel hebben’

VOLKEL - Hennie Biemans (67 jaar) woont al heel haar leven in Volkel, waarvan ook 67 jaar op de Heikant. Nadat ze 25 jaar met haar man een pluimvee bedrijf had, besloot ze dat vanwege omstandigheden in de landbouw te beëindigen en een hondenpension te beginnen en daar is ze ook al 25 jaar mee bezig. In haar vrije tijd besteedt ze veel tijd aan de dorpsraad waar ze secretaris is en verantwoordelijk voor de communicatie.

