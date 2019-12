VVD Bernheze wil dat elke toerist belasting betaalt

Het is al wéken kerst voor de kerstpak­ket­ten­sa­men­stel­lers in Veghel

10:55 VEGHEL - Kerst? Dat is het al een paar weken voor de Poolse Dagmara en haar collega's. Van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat is ze constant in de kerstsfeer. In een kale distributiehal is ze met haar collega’s al wekenlang dozen aan het vullen die als kerstpakketten door de Veghelse firma Sligro verkocht zijn. Zou jou pakket er ook bij zitten?