VVD-voorman Klaas Dijkhoff Udens Knoergoeie Brabander 2019

UDEN - VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff uit Breda, tevens best geklede man én slimste mens van 2017, is door carnavalsstichting de Knoerissen uit Uden uitgeroepen tot Knoergoeie Brabander 2019.

Elk jaar zetten de Knoerissen een Brabander in het zonnetje die zich verdienstelijk maakt voor het carnaval. De eretitel, met steek, krijgt hij uitgereikt tijdens de pronkzitting van 16 februari volgend jaar.

Klaas Dijkhoff werd in 1981 geboren in het Duitse Soltau. Via Eindhoven en Tilburg kwam hij in zijn huidige woonplaats Breda terecht. Klaas is getrouwd en heeft een dochter. Voor hij in 2010 Tweede Kamerlid werd, was hij onderzoeker en docent aan de Universiteit Tilburg en gemeenteraadslid in Breda.

Hossen

Ook had hij een eigen bedrijf in juridisch advies en IT-ondersteuning voor kleine ondernemers. In het kabinet-Rutte II was Dijkhoff van 2015 tot 2017 staatssecretaris van Veiligheid en Justitie en korte tijd minister van Defensie. In de Tweede Kamer is hij fractievoorzitter.