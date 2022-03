VVD’er Jack van der Dussen stopt: ‘Ik ben één van de weinige échte raadsleden’

Jack van der Dussen (76) heeft een werkkamer met stapels. Het is een keurige werkkamer overigens hoor, met een lang bureau met twee werkplekken, en heel veel familiefoto’s aan de muur. Maar met stapels. Stapels documenten, en sommige van die stapels zullen er nog wel even blijven liggen. Want dat Van der Dussen na 16 maart stopt als raadslid, betekent niet dat hij ophoudt met het kritisch volgen van de gemeente Bernheze. En hij doet onderzoek. ,,Naar bepaalde zaken, als de tijd daar rijp voor is zal ik daarmee in de openbaarheid treden. Maar nu nog niet.” Waar aan te denken? ,,Het Nistelrodese kartel, om maar een voorbeeld te noemen. Maar meer wil ik daar nu niet over kwijt. Of over Heesch-West, ik heb daar een WOB-verzoek over ingediend, maar ook daar kan ik nu niet meer over zeggen.”