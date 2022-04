W. (24) leende schuurmachine, steiger en aanhanger maar bracht ze nooit terug: werkstraf voor verduisteringen

Dorp van Het totaal­plaat­je maakt Venhorst bijzonder voor Jeffrey Maas

VENHORST - Jeffrey Maas (41) is geboren en getogen in Venhorst. In het dagelijks leven werkt hij bij een drukkerij als desktop publisher. Zijn grote hobby is voetbal en als hij niet langs de lijn te vinden is als leider van het vierde elftal van RKSV Venhorst dan is hij wel op de tribune te vinden om PSV aan te moedigen.

12 april