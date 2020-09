Waar blijft de zendmast in Olland nou? ‘Andere prioriteiten KPN zoals 5G-uitrol’

OLLAND - Na een lang slepende procedure krijgt Olland mogelijk in het voorjaar een zendmast. Was eerst de nijpende vraag: komt-ie wel of komt-ie niet, nu gaat het er vooral nog om wannéér de mast van KPN in Olland wordt geplaatst.

Begin mei van dit jaar oordeelde de rechtbank in Den Bosch dat Olland na een langslepende procedure zijn zendmast krijgt, om zo beter mobiel telefonisch bereik mogelijk te maken. Iets wat hard nodig is in het kerkdorp. Daar hebben veel inwoners noodgedwongen een vaste lijn, omdat ze anders niet bereikbaar zijn. Andersom geldt hetzelfde, zelfs noodnummers blijken lastig te bereiken met een mobieltje. En dat kan anno 2020 niet, aldus het gros van de Ollanders.

Zendmastsoap

Ook al werd de uitspraak maanden geleden gedaan, de mast is er nog steeds niet. Dat komt volgens Ad van der Heijden, voorzitter van de Dorpsraad en als fervent voorstander één van de hoofdrolspelers binnen de 'zendmastsoap', omdat KPN de plaatsing in Olland simpelweg nog niet in de planning heeft opgenomen. Het telecombedrijf bevestigt dat laatste.

Quote Bij KPN hebben ze momenteel wel andere prioritei­ten, zoals de 5G-uit­rol. Dat is natuurlijk belangrij­ker voor hen dan een mastje in Olland

Van der Heijden: ,,Daar gingen ze er vanuit dat er nog meer bezwaren ingediend zouden worden. En dus is het niet in de kortetermijnplanning meegenomen. Bij KPN hebben ze momenteel wel andere prioriteiten, zoals de 5G-uitrol. Dat is natuurlijk belangrijker voor hen dan een mastje in Olland, dat voor ons natuurlijk wel heel erg belangrijk is."

Eerste termijn 2021?

Wanneer de zendmast nu komt, is dus nog niet bekend. Toch is de hoop van Van der Heijden gericht op het eerste termijn van 2021, met afronding voor het voorjaar. ,,Zowel vanuit de gemeente als vanuit de dorpsraad wordt de druk opgevoerd. Enerzijds rot voor ons dat het wat langer duurt, maar ik heb er het volste vertrouwen in dat het gerealiseerd gaat worden", vertelt Van der Heijden, die ook aangeeft dat de rust rondom de kwestie in het kerkdorp is teruggekeerd.

Quote Enerzijds rot voor ons dat het wat langer duurt, maar ik heb er het volste vertrouwen in dat het gereali­seerd gaat worden

,,Volgend jaar zal zowel de kern als buitengebied voorzien zijn van glasvezel en hopelijk een zendmast. Dan kunnen we eindelijk meegaan met de ontwikkelingen en gaan we vooral vooruitkijken."