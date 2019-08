Waar blijven ze toch dit jaar, de wisentkalfjes?

Linnartz, van de organisatie ARK Natuurontwikkeling die ook de wisentkuddes elders in Nederland volgt, hoopt nog op één op twee najaarskalfjes in de Maashorst: ,,Of die er komen, weten we niet. Bij wisenten is moeilijk te zien of ze drachtig zijn. Pas in de laatste dagen voor de geboorte kun je iets zien aan een moederdier.’’

Een verklaring voor de geboortestop heeft Linnartz niet: ,,Wij denken dat het mede door de droogte van vorig jaar kan komen. Ze slaan daarom misschien een jaartje over.’’ Echter op de Veluwe zijn deze zomer juist wél wisentkalfjes geboren, voor het eerst sinds 2016. In dat jaar gingen zowel in de Maashorst als op de Veluwe begrazingsprojecten met wisenten van start.