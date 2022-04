Waar eens politie Uden zat, kunnen nu 127 vluchtelingen slapen

Corona­proof maken van ventilatie­sys­teem kost Bernrode vele tonnen: ‘Slaat enorm gat in ons budget’

HEESWIJK-DINTHER - Schone lucht in gebouwen. Door corona een urgent thema op iedere school met vaak krakkemikkige klimaatinstallaties. Zo ook gymnasium Bernrode in Heeswijk-Dinther. Voor herstel is meer dan 1,1 miljoen euro nodig. De gemeente Bernheze biedt anderhalve ton. ,,Heel fijn, maar niet genoeg”, verwacht rector Hans Relou.

