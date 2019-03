Waar moet het heen met de kerk in Eerde?

EERDE - In de vergadering van de dorpsraad in Eerde worden vanavond, dinsdag 19 maart, plannen gepresenteerd voor de kerk in het dorp. Eén is van ondernemer Ton Verhoeven, de ander van de stichting Vrienden van de Eerdse kerk. Beide partijen willen horen hoe de Eerdse bevolking over hun plannen denkt.

Dat de Antonius Abtkerk op termijn aan de eredienst onttrokken wordt vanwege een krimpend aantal kerkgangers, dat weten de Eerdse parochianen al langer. De discussie over de herbestemming van de kerk loopt al een jaar of vijf. Eerdere plannen voor herbestemming haalden het niet. Vanavond liggen in de vergadering van de dorpsraad opnieuw twee plannen voor.

Een komt van ondernemer Ton Verhoeven, eigenaar van onder meer frietzaak Pieperz, die met ontwikkelaar Hans Verouden en architect Hans van den Tillaart herbestemming van de kerk wil combineren met nieuwbouw van de school en kinderopvang en de bouw van appartementen. Het andere plan komt van de stichting Vrienden van de Eerdse kerk en is inhoudelijk nog niet bekend. Voorzitter Eric Krol van deze stichting wil pas in de dorpsraadsvergadering op de plannen ingaan. ,,Wij willen dan graag horen wat de mensen in Eerde met de kerk willen. We hopen op een grote opkomst.”

Plan voor school en woningen bij de kerk

Het bisdom en de Franciscusparochie zijn nog altijd eigenaar van de Eerdse kerk. Zij willen vooral dat de sociale en maatschappelijke functie van de kerk behouden blijft. In de plannen van Verhoeven blijft het kerkgebouw uit 1872 behouden en wordt de nieuwbouw van de school tegen de kerk aangebouwd aan de kant van het park. Aan de andere kant van de kerk komen appartementen. Bij de zijbeuk komt een soort glazen corridor. De kerk zal van binnen enigszins aangepast worden.

,,Voor de restauratie van de kerk is op termijn wel een miljoen euro nodig. De school en de woningen bekostigen op deze manier het behoud van de kerk", zegt Verhoeven. Hij spreekt van ‘een goed doortimmerd plan’, waarbij consensus is tussen de ontwikkelaars, de parochie, het bisdom, de gemeente en scholenstichting Skipov. ,,De kapel blijft in functie voor gelovigen.”

Plan stichting nog onbekend

De stichting Vrienden van de Eerdse kerk liet eerder al weten niets te zien in een school tegen de kerk. Voorzitter Frans Zegers van de dorpsraad weet ook nog niet wat het plan van de stichting Vrienden van de Eerdse kerk inhoudt. ,,Maar we moeten ons realiseren, we praten over het eigendom van een ander. Wij kunnen als Eerdenaren onze mening geven, maar het bisdom beslist.”