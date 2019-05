Waar moeten al die arbeidsmigranten wonen?

Juist in Veghel, waar de meeste arbeidsmigranten in Meierijstad werken, komen zij niet aan woonruimte. Het komt door regels die de voormalige gemeente Veghel zelf heeft gemaakt. En die zijn strenger dan in aangrenzende gemeenten. ,,In het bestemmingsplan is opgenomen dat er maximaal vier arbeidsmigranten per woonhuis mogen wonen én dat er minimaal twee parkeerplaatsen op eigen terrein moeten zijn. Ga zo'n woning maar eens vinden'', zegt Han van Horen, directeur van uitzendorganisatie Hobij in Veghel. ,,Het is bijna Meierijstad-onwaardig dat ze mensen, van wie de inzet hard nodig is in de eigen bedrijven, niet kunnen huisvesten."