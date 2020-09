Waar nu verkeer raast op de A50, vlogen ooit Spitfires af en aan

Hobbelig Lieve Vrouwen­plein Uden krijgt gladde fietspaden

28 september UDEN - Het is een prachtig plein maar voor fietsers was het Lieve Vrouwenplein in Uden een ramp. Was, want dat gaat nu veranderen. In opdracht van de gemeente is de aannemer maandag begonnen om de weg opnieuw te bestraten. Naast de kinderkopjes komen aparte fietsstroken van gladde steen.