Waar te parkeren tijdens de kermis in Veghel?

Testen op corona: straks mogelijk niet meer naar Amersfoort of Tiel als Uden vol zit, maar naar Cuijk?

7 september OSS/UDEN - Wattenstaafjes in je neus om te kijken of je het coronavirus hebt opgelopen? Inwoners van de regio moesten de afgelopen weken of maanden soms wel heel ver rijden om snel geholpen te worden als de locatie Uden vol zat, bijvoorbeeld naar Tiel of Amersfoort. Nu wordt er gekeken of er ook in Boxmeer of Cuijk zo’n coronateststraat kan komen.