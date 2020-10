Waar zijn ze nou, al die vrijwilligers van de eerste golf?

Inderdaad, tijdens de eerste golf stond de telefoon van de Stichting Vrijwilligers Bernhoven roodgloeiend, zegt coördinator Gerda Prijs. ,,Iedereen wilde wel komen helpen. Maar wij zijn tijdens de lockdown op een gegeven moment ook gestopt in het ziekenhuis. De poliklinieken waren dicht, er was geen werk meer. En waar behoefte aan was, waren artsen en verpleegkundigen, dat zijn wij niet.”

Nu de druk in het ziekenhuis weer oploopt, blijft de telefoon een stuk stiller. ,,Er melden zich wel nieuwe vrijwilligers, maar mondjesmaat. We moeten natuurlijk ook denken aan onze mensen; de gemiddelde leeftijd is eind zestig, begin zeventig. Soms zeggen hun kinderen ook dat ze ‘het’ beter niet op kunnen zoeken.”