Waarderingsprijs voor vrijwilligers van Autisme Café Meierijstad

Het Autisme Café in het Pieter Brueghelhuis in Veghel trekt per keer zo'n twintig tot dertig bezoekers met of zonder autisme. Ze kunnen er elkaar op een laagdrempelige manier ontmoeten, en een gezellige, ongedwongen avond hebben. Meestal is er geen programma, worden er spelletjes gespeeld, wat gekletst of een andere activiteit gedaan. ,,Er moet niks en die ongedwongenheid is met name voor deze doelgroep van groot belang", stelt de gemeente. ,,De avonden zijn vooral bedoeld voor inwoners van Meierijstad maar er nemen ook mensen deel uit andere gemeenten.”