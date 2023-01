'Waarderingssubsidie’ voor Boekelaren op komst

Lintje voor Rien van der Linden uit Veghel voor verdien­sten in beveili­gings­bran­che

VEGHEL - Rien van der Linden (1956) uit Veghel is koninklijk onderscheiden vanwege zijn vele onbezoldigde verdiensten voor de beveiligingsbranche. Hij is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

17 januari