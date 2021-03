‘Waarom zeggen zoveel vrouwen nee tegen de politiek?’

MEIERIJSTAD - Ze hebben het bij de PvdA in Meierijstad nu al vijf keer meegemaakt. Dat een vrouw gevraagd werd om actief te worden in de partij, enthousiast reageerde, maar uiteindelijk afhaakte. Terwijl er van de zeven gevraagde mannen slechts één stopte. Hoe kan dat, vraagt de partij zich af?

De PvdA Meierijstad grijpt Internationale Vrouwendag, op maandag 8 maart, aan om dit probleem aanhangig te maken. ,,Het is nu iets meer dan honderd jaar geleden dat vrouwen actief kiesrecht kregen en zich, twee jaar eerder, verkiesbaar mochten stellen. Toch zijn er naar verhouding nog steeds weinig vrouwen actief in de politiek. De vrouwen die wel actief zijn in de politiek behoren vaak tot de groep ‘vrijgezelle vrouwen van middelbare leeftijd’”, stelt Marja Stevens namens PvdA Meierijstad.

Met baan en kinderen

Ook met een partner, kinderen en een baan is het haalbaar en belangrijk om actief te zijn in de politiek, wil de partij zeggen. ,,Voor welke partij dat dan ook is. Meer politiek actieve vrouwen maken ruimte voor cultuurverandering en betere besluiten. Hoe groter de diversiteit van de mensen die meepraten, hoe breder wordt gekeken naar onderwerpen. Politiek is té belangrijk om alleen aan mannen over te laten.”

Invloed uitoefenen

Op Vrouwendag, 8 maart, wordt aandacht besteed aan het thema ‘invloed met impact’. Was er vorig jaar nog echt Vrouwendag in Meierijstad, nu zijn er vanwege corona geen activiteiten. ,,Toch vinden wij het thema heel goed passen bij wat wij als partij ervaren. Hoe vrouwen invloed kunnen uitoefenen en zorgen voor meer aandacht voor thema’s als een gelijkwaardige positie voor meisjes en vrouwen, de waardering voor de diverse culturen en ga zo maar door. En dus ook aan de wens om meer vrouwen te interesseren voor de politiek. Actief worden hoeft niet meteen als raadslid. ,,Door mee te praten over een onderwerp dat iemand persoonlijk belangrijk vindt. Door een bijeenkomst te organiseren. Door een initiatief voor de gemeenteraad voor te bereiden. Op alle manieren kunnen vrouwen ‘invloed met impact’ hebben.”