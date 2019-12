Wachten om als eerste te mogen schaatsen bij Uden on Ice

Keuze voor route N605 bij Volkel nog later vanwege extra onderzoek

13 december VOLKEL - Pas na de zomer van 2020 wordt er een keuze gemaakt over de mogelijke omlegging van de N605 tussen Boekel en Uden. Gemeente en provincie willen een aantal onderzoeken op elkaar afstemmen waardoor het besluit over de zogeheten ‘omklap’ van de N605 via de Zeelandsedijk in Volkel nog langer op zich laat wachten.