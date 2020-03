Waldorf Uden kan niet starten; onvoldoende animo voor vrijeschoolonderwijs

Column tHans Corona nekt Museum Krona met Rem­brandt-expositie

8:08 UDEN - In duizenden huiskamers krabden ze zich woensdagavond even achter de oren. ,,Hè, hebben ze in Uden al een museum over corona? Het virus is amper in Nederland en nou al een museum. Het is toch niet te geloven waar die Frits Sissing allemaal komt.”