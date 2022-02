Walking Event, Trailrun en Pinksterfeesten, evenementen komen weer op de kalender

MAASHORST/NISTELRODE - Op verschillende plekken in de regio worden weer voorbereidingen getroffen voor het houden van grotere evenementen. Zo zijn de commissies van Walking Event De Maashorst en Maashorst Trailrun gestart met de organisatie van hun evenementen en hebben ze in Nistelrode de knoop doorgehakt: de Pinksterfeesten gaan door.

Wandelvereniging Ons Genoegen uit Schaijk en De Keien Atletiek uit Uden hebben voor de organisatie van het Walking Event en de Trailrun de handen ineengeslagen met Maashorst Events, een organisatie die met ondernemers uit de gemeente Bernheze, Oss en Maashorst het natuurgebied de Maashorst en de omgeving op de kaart wil zetten.

Walking Event De Maashorst staat voor zondag 27 maart op de kalender. Startlocatie is De Heische Tip in Zeeland.Deze zesde editie wandelen deelnemers over boerenland, langs historische plaatsen en dwars door het mooie natuurgebied, Oergebied De Maashorst. De wandelroutes zijn geschikt voor zowel de ervaren wandelaar als de kleine stapper met routes van 6, 10, 15, 20 en 30 kilometer. Er is ook een kinderprogramma.

Trailrun

Maashorst Trailrun brengt een week later, op zondag 3 april, de tweede editie van dit trailrunevenement. Rennen over onverharde paden, af en toe een heuveltje bedwingen en je ogen uitkijken in natuurgebied De Maashorst. Het evenement is geschikt voor zowel de beginnende als de gevorderde hardloper en wordt georganiseerd door Stichting Maashorst Events en De Keien Atletiek. De start- en finish is bij Hullie in Uden. Deelnemers kunnen kiezen uit 5, 12 of 24 kilometer en heeft een variatie voor ondernemers in de Business trailrun en voor kinderen in de Kidstrailrun.

Pinksterfeesten

De traditionele Pinksterfeesten in Nistelrode staan dit jaar gepland van zaterdag 4 tot en met dinsdag 7 juni. De afgelopen twee jaar ging het evenement niet door in verband met de geldende coronamaatregelen. De organisatie heeft er nu vertrouwen in dat er in juni dit jaar wel feest gevierd kan worden in Nistelrode. De voorbereidingen zijn dan ook gestart.