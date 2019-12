Wandelaarster neemt foto van schennispleger die haar lastigvalt in Uden, politie pakt hem op

Ganzen en geiten in de stress door vuurwerk, in Schijndel is dat verleden tijd

15:51 SCHIJNDEL - Ganzen, geiten en schapen die in paniek raken door knallers en ander vuurwerk. In Schijndel behoort dat in drie dierenparken tot het verleden als het goed is, want de gemeente staat vuurwerk afsteken niet meer toe in de buurt van drie parken.